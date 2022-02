Électrification rurale – Un grand bond dans la couverture nationale

Le taux d’accès à l’électricité en milieu rural passe de 6% à 14% en cinq ans. L’Agence de développement de l’électrification rurale (ADER) table sur 2% de plus pour cette année.

L’électrification rurale s’améliore. Vingt-huit opérateurs privés s’activent pour augmenter le taux d’accès à l’électricité en milieu rural. Ce taux a été de 6%, où vivent pourtant 67% de la population selon la Nouvelle Politique de l’Electricité (NPE 2019-2030), dont les données prises en compte datent de 2017. « Cette année, le taux d’accès à l’électricité en milieu rural est envisagé atteindre 16% s’il est actuellement de 14%. Près de quatre cents nouvelles communes rurales ont désormais accès à l’électricité », fait remarquer le secrétaire exécutif de l’Agence de développement de l’électrification rurale (ADER), Mamisoa Rakotoarimanana.

L’État vient d’adopter une mesure fiscale et douanière pour l’importation de matériels d’électrification rurale. Le communiqué du dernier conseil des ministres souligne cet accord de détaxation pour le projet d’électrification dénommé « Grant Award No R-2007-0341 » à Ankerivato, dans le district de Fandriana, région Amoron’i Mania, ainsi qu’une convention pour la mise en œuvre du service public d’électricité à Ambatoria, Ambodiam­pana, Beandrarezona, Antsamaka, Andriaman javona, dans le district de Bealanana, région Sofia.

« Des opérateurs peuvent demander ce genre de mesure spéciale pour l’importation de leurs matériels et équipements si ce sont, par exemple, des projets à exploitation d’énergie renouvelable ou des projets accompagnés par des bailleurs de fonds », précise le SE de l’ADER.

Puissances

Pour le cas des deux derniers accords, les bailleurs sont indiqués être un projet avec des partenaires américains et l’autre projet est sous financement de l’Union Européenne. L’Objectif concernant les mini-réseaux, d’ici 2030, est d’atteindre 50% de la production électrique par énergie hydraulique, 20% par biogaz, 25% par diesel et 5% par solaire. La situation de l’électrification dans la région Atsimo Andrefana s’est améliorée de par l’exploitation de l’énergie solaire, telles qu’à IfatyMangily et Anakao.

Cette année, les communes de Tongobory, Ejeda, Fotadrevo et d’ici dix-huit mois la RN9, auront accès à l’électricité grâce à l’énergie solaire. Les régions Androy, Anosy et des communes rurales de la région Diana utiliseront l’énergie solaire. Le choix pour l’électrification de la région Sava s’est porté sur l’exploitation de l’énergie hydraulique. Un appel à projets avec l’Agence française de développement (AFD) est en cours pour sauver les régions Melaky, Menabe et pour d’autres communes des régions Androy et Anosy.

Entre 2015 et 2018, les puissances installées ont connu un bond de 5% pour les extensions de réseau, 91% pour les énergies renouvelables et 4% pour les groupes électrogènes. Le prépayé est le système de paiement en vogue dans les communes rurales. Les opérateurs ne pratiquent pas le tarif social. Le tarif autorisé est appliqué sous le regard de l’Organe de régulation de l’électricité.