Développement de la province de Mahajanga – Plateforme pour la cohésion des quatre régions

La restauration de l’unité et du fihavanana est la clé du développement de la province de Mahajanga. Tel est l’objectif de la plateforme mise en place officiellement, samedi au restaurant Les Roches Rouges.La mission est de réunir les natifs de la province ou Zanak’i Mahajanga issus des quatre régions de l’ancienne province de Mahajanga, à savoir Boeny, Betsiboka, Sofia et Melaky.

« L’unité et la paix sont la garantie et le fondement du développement de la province de Mahajanga. La mission de la plateforme est de restaurer la solidarité pour le développement. Réunir les Zanak’i Mahajanga, à savoir les Tsimihety et les Sakalava dans la structure, n’est pas facile. L’important est de mettre en place la structure nécessaire pour la réalisation des programmes d’activités. La mission est surtout de maintenir la cohésion et de nous unir en une voix unique pour le développement de la province. Des élus, des sojabe ainsi que des personnalités issues de différents partis politiques font partie de la plateforme. Je me place au milieu, en tant qu’élu à Analalava. L’avantage pour Analalava est que je suis en même temps Tsimihety et Sakalava. Nous pensons que le développement de la province impactera celui de tout Madagascar », déclare le député Djaosera Irenée.

Les nombreux participants ont reconnu l’importance de la mobilisation. Les membres des partis politiques tels que le RMDM de Sofia et Mahajanga, mais également des représentants de l’IRD, des Sojabe de l’ancienne province de Maha­janga et même le consul honoraire de France ont été aperçus à ce grand rassemblement des Zanaky ny Faritanin’i Mahajanga, samedi.