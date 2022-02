Cyclone intense Batsirai – Le magasin de pré-positionnement de Toamasina déjà prêt

Le cyclone intense Batsirai se rapproche petit à petit de la côte Est de Madagascar. Depuis plusieurs jours, la mobilisation lancée par le service météorologique influence le comportement des citoyens et surtout des habitants de Toamasina. Selon le maire de la commune urbaine de Toamasina, Nantenaina Rakotonirtina, depuis un an, sa ville se prépare aux tempêtes qui risquent de passer par la côte orientale périodiquement, à la demande du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

« La commune a mis en place un magasin de repositionnement pour stocker les vivres et matériels du BNGRC. Il est situé dans l’enceinte de la voirie. La commune a cédé un terrain pour la gestion des catastrophes, c’est une grande première. Depuis longtemps, nous avons également effectué le curage des canaux. L’évacuation des personnes sinistrées se fait plus rapidement malgré les inondations. Mais nous manquons d’infrastructures car aujourd’hui, la population de Toamasina compte 450 000 habitants, alors que la logistique existante a été conçue pour 250 000 à 350 000 âmes. Le plan d’urbanisme n’est plus respecté », fait remarquer le premier magistrat de la ville.

Les habitants vaquent à leur occupation quotidienne et ne se soucient pas trop du passage prochain du cyclone Batsirai. « Chaque année, c’est la même chose, la commune s’efforce de sensibiliser la population, mais on ignore les préparatifs de la région. Il n’y a pas grand chose à faire, alors on attend », indique un opérateur économique.

La région Atsinanana a déjà mis en place une cellule de crise lors du passage d’Ana, il y a plus de deux semaines. Plusieurs sites d’hébergement par arrondissement sont déjà disponibles, organisés par les autorités locales, car les mêmes organisations restent en vigueur.