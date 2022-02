Conférence – La politique culturelle malgache fascine le continent africain

Dans le cadre d’une rencontre au sommet de tous les ministres de la Culture en Afrique, la ministre Lalatiana Rakotondrazafy n’a pas manqué de mettre en avant l’efficacité de la politique culturelle à Madagascar.

TOUJOURS avec une grande fierté, ainsi qu’un dévouement exemplaire à valoriser l’art et la culture malgache, le ministère de la Communication et de la culture (MCC) est sur tous les fronts. Durant deux jours, à savoir le 31 janvier et hier, la ministre Lalatiana Rakotondrazafy s’est ainsi concertée avec quarante-sept ministres de la Culture en Afrique dans le cadre d’une série de conférences exclusive avec comme sujet principal « la politique culturelle appliquée dans chaque pays africain ».

Réalisés par visio-conférence, ces échanges enrichissants ont également vu la participation du Directeur général adjoint de la Culture au sein de l’Unesco, ainsi que des représentants d’entités culturelles du continent africain. L’objectif de ces conférences étant de mettre en exergue les efforts de chaque pays africain dans leur valorisation de la culture, mais aussi en vue de préparer le sommet international « MondiaCult 2022 » prévu se tenir au mois de novembre au Mexique.

La ministre Lalatiana Rakotondrazafy n’a pas ainsi démérité en prenant la parole juste après le ministre de la Culture et de la Communication sénégalais, le Sénégal étant le pays hôte de cette visio-conférence. L’occasion pour la ministre de prôner l’importance de cette politique culturelle en vigueur depuis août 2021 à Madagascar et de valoriser les actions entreprises grâce à cette politique depuis.

Une politique qui aide à recenser, collecter, conserver, restaurer et mettre en valeur notre patrimoine culturel, le faire connaître dans les divers systèmes éducatifs en utilisant les technologies de l’information, ainsi que les médias traditionnels dans des conditions juridiques et commerciales équitables.

Protection du patrimoine

Apprécié particulièrement pour sa richesse culturelle, Madagascar n’a cessé de se distinguer par son pluralisme culturel depuis le retour de son indépendance. La politique culturelle nationale, étant le fer de lance de cette valorisation de la culture au pays, se découvre comme un outil à la fois active et incontournable pour les acteurs culturels et les passionnés d’art nationaux. Animés par le soutien actif à la création pour les artistes de tous horizons, tout en promouvant l’entraide et la solidarité auprès de la jeune génération, l’État et le MCC contribuent activement aussi à la protection du patrimoine malgache, ainsi que la valorisation de la langue maternelle au cœur de cette politique culturelle.

« Nombreux sont les efforts que l’on a pu réaliser depuis la mise en place de cette politique culturelle et cela concerne tous les acteurs culturels nationaux. Cette année, des réformes concernant le respect des droits d’auteur, la lutte contre le piratage et la sécurité sociale des artistes professionnels seront aussi parmi nos priorités » souligne la ministre Lalatiana Rakotondrazafy.

Ce respect de nos valeurs traditionnelles et de la diversité culturelle à Madagascar étant toujours mis en avant dans le programme de l’État impressionne d’autant plus nos pairs sur le continent africain.