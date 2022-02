Comment devenir tuteur en ligne : un pas vers l’auto-entrepreneuriat

Êtes-vous passionné par l’éducation? Aimez-vous être entouré d’étudiants? Êtes-vous en mesure de démontrer une expertise particulière que vous souhaitez partager avec les autres? Si oui, vous pourriez être un excellent candidat pour démarrer votre entreprise de tutorat.

La possibilité de devenir tuteur offre une flexibilité incroyable dans votre travail et vous donne également la possibilité de faire une différence au sein de votre communauté locale. Si vous travaillez comme tuteur, vous avez un impact sur la vie des étudiants et aidez les étudiants à réussir leurs études. De plus, le tutorat vous permet de contrôler votre emploi du temps et de déterminer vos propres frais. De plus, si vous créez une entreprise de tutorat en ligne, vous pourriez même travailler de chez vous !

Vous songez à démarrer une entreprise de tutorat, mais vous ne savez pas par où commencer? Dans cet article, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour planifier l’activité de tutorat.

Faire un plan d’affaires

Une entreprise solide commence par établir un plan d’affaires solide. Le plan d’affaires est une esquisse d’une idée de votre entreprise. C’est votre idée de la façon dont votre entreprise sera gérée ainsi que de la façon dont elle peut réussir. Il existe une mine d’informations en ligne sur la rédaction d’un plan d’affaires efficace. Une fois que vous avez une idée du fonctionnement de votre entreprise, vous êtes prêt à estimer vos coûts pour le début. Devez-vous acheter de l’équipement ou du matériel pour enseigner? etc.

Étant donné que votre entreprise ne fait que démarrer (et que vous serez probablement le seul employé pendant un certain temps), le plan d’affaires n’a pas besoin d’être trop détaillé. Plus important encore, vous pouvez utiliser ce plan pour établir des objectifs, développer votre plan marketing et prévoir les dépenses de l’entreprise.

Configurer le lieu

La prochaine étape consiste à créer votre classe. Trouvez un endroit chez vous où vous pouvez effectuer un tutoriel en ligne. Trouvez un endroit qui n’est pas entouré par le bruit de la maison et qui est suffisamment éclairé. Assurez-vous d’être dans une position agréable afin d’avoir un arrière-plan clair et neutre à utiliser pendant les appels vidéo.

Assurez-vous également que vous disposez de l’équipement dont vous avez besoin pour commencer le tutorat en ligne. Il est essentiel que vous ayez besoin d’un ordinateur ainsi que d’une connexion haut débit à Internet. Il est également recommandé de posséder au moins une webcam ainsi qu’un microphone fonctionnel. Ces outils faciliteront le dessin et la discussion de concepts avec vos élèves.

Établir une présence Web

Pour un instructeur qui est en ligne, il est essentiel d’avoir une solide présence en ligne. Il existe de nombreuses méthodes que vous pouvez utiliser pour vous rendre plus visible et vous pouvez également suivre les conseils de Startupo.fr afin d’établir votre entreprise de tutorat en ligne :

Site Web en ligne :

Cela ne fait jamais de mal d’avoir un site Web moderne, attrayant et élégant. La création de votre propre site Web peut ajouter de la crédibilité à votre entreprise et contribuera à créer du buzz pour vos produits et services. Il est bon de savoir qu’il existe des constructeurs de sites Web peu coûteux et faciles à utiliser que vous pouvez utiliser pour créer un site Web en quelques jours. Certains de ces outils (comme Wix) proposent également des outils de prise de rendez-vous permettant à vos clients de réserver et payer en ligne des séances de tutorat.

Présence sur les réseaux sociaux :

Créez vos comptes professionnels sur les sites de médias sociaux populaires que vos clients utilisent comme Facebook, ainsi qu’Instagram, car ce sont d’excellents points de départ. Incluez des détails importants comme vos sujets ainsi qu’une adresse pour votre site Web. Il est également important de promouvoir les avis via votre page sur Facebook afin que les élèves et les parents puissent voir et rédiger des avis pour renforcer votre crédibilité.

Définissez vos tarifs :

Comme vous êtes votre propre patron, vous avez le pouvoir de décider du prix que vous facturerez à l’heure pour les services que vous fournissez. Les prix sont généralement basés sur votre niveau d’études ainsi que sur le domaine d’études dans lequel vous enseignez, ainsi que sur les exigences particulières des étudiants en matière d’apprentissage. En moyenne, vous pouvez facturer entre 20 $ et 80 $ de l’heure.

Les tuteurs les plus payants sont ceux qui enseignent des matières populaires qui nécessitent des connaissances et une expérience approfondies, telles que la préparation au SAT, les sciences et les mathématiques au collège et au lycée. Les enseignants qui ont été formés et qui ont une expertise dans le travail avec des élèves ayant des besoins spéciaux ont généralement un salaire plus élevé.

Malheureusement, le taux horaire a tendance à diminuer lorsque vous enseignez en ligne plutôt qu’en personne. Cela est dû au fait que les tuteurs ne doivent pas être limités à leur emplacement, ce qui rend le marché du tutorat en ligne plus grand avec plus de tuteurs disponibles. De plus, lorsque vous enseignez en ligne, vous pouvez éliminer les dépenses associées aux déplacements et vous n’avez pas besoin de louer un espace au tuteur. Lorsque vous décidez du prix de votre tutorat, il est important de regarder les prix des autres instructeurs dans votre région.

Commercialisez votre entreprise :

Une fois votre site et votre méthode de paiement configurés, il est temps de commencer à vendre vos services de tutorat ! Votre plan marketing doit tenir compte des réseaux actuels dont vous disposez et du public cible. Voici quelques stratégies que vous pourriez essayer :

Publicité par e-mail :

Si vous êtes déjà connecté à un vaste réseau d’amis et de famille, assurez-vous de les informer de votre nouvelle entreprise. Utilisez des programmes de marketing par e-mail tels que Constant Contact pour contacter votre famille et vos amis afin de les informer de votre service de tutorat.

Marketing des médias sociaux:

Utilisez à la fois vos comptes personnels et professionnels sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre entreprise. L’un des moyens de gagner de nouveaux clients grâce à l’utilisation des réseaux sociaux consiste à diffuser gratuitement du contenu que tout le monde peut télécharger ou consulter. Téléchargez ou liez vos ressources pédagogiques préférées, puis créez des vidéos qui montrent comment vous planifiez votre session d’enseignement. Le partage de ces vidéos et ressources vous aidera à montrer votre style d’enseignement et votre personnalité. Cela vous aidera à construire votre image et à rendre votre apparence plus conviviale.

Offrir des consultations gratuites :

Envisagez de donner aux nouveaux clients potentiels la possibilité de venir pour une première consultation gratuite. C’est une bonne idée d’inclure les parents lors de la première réunion.

Partagez des histoires de clients :

Demandez à des clients satisfaits un avis honnête sur leur expérience et utilisez cet avis au profit de votre entreprise. Le bouche à oreille est un outil puissant. Utilisez-le de toutes les manières que vous pouvez.