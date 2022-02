Basketball – Ligue Analamanga : Ravelo Andriatsima prend les rênes pour quatre ans

Tout est bien qui finit bien. Après avoir traversé vents et marées à cause d’une incompréhension sur les textes ou une tentative d’insubordination avec la Fédération malgache de basketball, la voix de la raison a triomphé. L’élection du président de la ligue régionale de basketball d’Analamanga a finalement eu lieu au siège de la Fédération malgache de basketball (FMBB) samedi. Le seul candidat, Heriniaina Ravelo Andriatsima a été élu président de la LRBBA pour les quatre prochaines années. Il a récolté les trois voix de trois sections (Ambohidratrimo, Atsimondrano et Manjakandriana. Deux sections (Tana-Ville et Avaradrano) ont manqué à cette assemblée générale élective.

Très expérimenté grâce à son ancien statut d’ancien président de l’Association sportive Saint-Michel d’Amparibe de basketball, Ravelo Andriatsima aura la lourde tâche de diriger et de fédérer tous les acteurs et joueurs car la ligue régionale d’Analamanga compte le plus de licenciés à Madagascar. Haingo Mampionona Ratovonjanahary s’occupera du secrétariat général tandis que Jean Diano assurera la trésorerie. Le développement et la promotion du basketball, l’actualisation du statut de la ligue de basketball d’Analamanga figurent dans son programme.