Approvisionnement – Série de cargaison de riz au port de Toamasina

Le riz importé par l’État via la SPM commence à affluer au port de Toamasina. Pour ce premier trimestre, au moins 60 000 tonnes y seront débarquées et vendues à bas prix sur le marché national.

Un effet régulateur. Tel est l’effet attendu de la cargaison de riz qui est débarquée au port de Toamasina et d’autres qui vont venir dans les prochaines semaines, sur le marché national. Un effet régulateur qui devrait couper l’herbe sous les pieds des spéculateurs qui profitent de la conjoncture socioéconomique pour jouer aux montagnes russes avec les prix, notamment, ceux du riz.

Andry Rajoelina, président de la République, et des membres du gouvernement, dont Edgard Razafin­dravahy, ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation, ont assisté au débarquement du riz qui sera vendu à bas prix ou «Vary tsinjo», sur le quai du port de Toamasina, hier. Ils ont, également, vérifié la qualité de ce riz. Contraire­- ment aux appréhensions populaires, il ne s’agit pas des redoutés «stock tampon». Le «Vary tsinjo peut tout à fait rivaliser avec les meilleurs riz sur le marché, avec un prix défiant toute concurrence», se chuchotait dans le hangar où sont entreposés les sacs de riz.

Au port de Toamasina, les hommes de la Société de manutention de marchandise générale (SMMC), s’affairent pour débarquer les 21.000 tonnes de riz, arrivées par bateau il y a quelques jours. La SMMC a même mis à contribution de nouveaux équipements pour accélérer la cadence et éviter le moins de pertes possibles. C’est-àdire de sac déchiré. Les intempéries de ces derniers jours ont, toutefois, ralenti le rythme des manutentionnaires, étant donné qu’il fallait fermer les cales du bateaux.

Éviter une hausse de prix

Jusqu’ici, 5 400 tonnes de «Vary tsinjo», ont déjà été débarquées, dont 2 300 tonnes acheminées auprès des différents revendeurs du pays, soit par bateau, soit par route. Les «Vary tsinjo», vont notamment servir à approvisionner les «Tsena mora». Ils y seront vendus à 1 000 ariary le kilo. De plus en plus d’épiceries de quartier en vendront, également, au fur et à mesure que les cargaisons débarqueront.

Selon Solo Andrimanam­pisoa, directeur général de la «State procurement of Madagascar» (SPM), en effet, outre les 21.000 tonnes de riz déjà arrivé au port de Toamasina, 20.000 autres tonnes sont déjà en mer et met le cap sur Madagascar. «Ces 20.000 tonnes qui sont déjà en mer arrivera dans le courant de ce mois de février», indique-t-il, en ajoutant que 20 000 tonnes de plus sont déjà en préparation en Inde.

Le directeur général de la SPM soutient alors, «au moins 60 000 tonnes de riz importées par l’État via la SPM arriveront en ce premier trimestre. Il s’agit d’autant plus, de riz de qualité».

À s’en tenir aux discours prononcés, hier, à Toamasina, la cadence de l’importation de «Vary tsinjo», devrait être soutenue durant les prochains mois. Le but, comme l’a souligné le président de la République, est «d’éviter une hausse du prix du riz».

Aussi, ajoute le Chef de l’État, «la priorité maintenant, est d’approvisionner le plus rapidement possible le marché».

Sous la houlette du ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation, une grande partie du riz à bas prix a été acheminée pour le marché des régions de la partie Est de la Grande île. Une commande de 3.000 tonnes prendra la destination de la région Diana par bateau. La région Sava aura 500 tonnes, toujours par la voie maritime. Pareille­ment, pour la région Anosy. Pour les villes de la région Amoron’i Mania, jusque dans l’Atsimo Atsinanana, les livraisons se feront par la route.

Outre le riz, une cargaison de 12 000 tonnes de ciment qui sera, également, vendu à bas prix est en train d’être débarquée au port de Toamasina. Il s’agit de ciment de marque Lucky, mais dont les sacs sont estampillés des sigles SPM afin qu’ils soient facilement identifiables et non dissimulables. Tout comme pour les «Vary tsinjo», le but de l’importation des «Simenitra mora», est également, de riposter à la hausse des prix de ce produit de base du bâtiment. Outre les 12 000 tonnes déjà à quai, 9 000 tonnes de plus arriveront dans le courant de ce mois, également.