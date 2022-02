Andekaleka – Hausse de la production

Le deuxième groupe de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka atteindra, prochainement, sa puissance normale. Il a déjà produit 22 MW, hier, à en croire la publication du ministre de l’Energie et des hydrocarbures , Andry Ramaroson. En temps normal, ce groupe fournit 30 MW.

Pour l’heure, les premiers fruits des efforts de la Jirama à Andekaleka, ne vont pas supprimer le délestage sur le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). La coupure sera encore là, ce jour. Sa durée variera d’un quartier à un autre, mais elle ne dépassera pas une heure quinze, d’après les prévisions de coupure, établies par la Jirama, hier. Les quartiers de Tanjombato, Soavina, Ankadimbahoaka devront supporter un peu plus d’une heure de coupure, entre 10 heures 30 et 11 heures 45, ce matin. La coupure durera trente minutes, d’Anosizato jusqu’à Ampefy, avant midi.

Le Nord et le Nord-Est d’Antananarivo, comme les quartiers d’Ambatomaro, de Sabotsy Namehana, seront dans le noir entre 19 heures et 20 heures. Pour le Nord-est et l’Est d’Antananarivo, d’Ambohitrarahaba à Ambohimangakely, Ambohimanambola, ou encore Manjakandriana, la Jirama a prévu une coupure de 18 heures à 19 heures. Le délestage est encore là, certes, mais il a bien diminué.