Ambohimanambola – Un faux sergent arnaque un commerçant

Un escroc s’est fait passer pour un sergent au Capsat pour extorquer 70 000 ariary à un commerçant d’Ambohimanambola, vendredi 28 dernier. Il est de nouveau en prison.

Un multirécidiviste. Une semaine après sa sortie de prison, un escroc se trouve de nouveau enfermé dans la maison centrale d’Antanimora. Il a été présenté au Parquet, lundi. Cette fois, une usurpation de titre vient s’ajouter à son chef d’inculpation. Il a en effet abusé d’un épicier à Tsarataona Ambohipeno, dans la commune d’Ambohimanambola, en fin de semaine dernière. Il emmène un coauteur. Pour parvenir à leurs fins, il se fait passer pour un militaire du Corps d’administration des personnels des services administratifs et techniques (Capsat). Il se présente, «sergent Michel», pour berner leur cible. Il lui affirme qu’il dispose de quelques marchandises à vendre, gardées dans leur camp à Fiadanana. Il aurait du riz, des céréales, du sucre et de l’huile. Le commerçant le croit naïvement. Après s’être accordés, ils sont partis rejoindre la base Capsat pour récupérer les prétendus produits. Devant le portail, l’imposteur a réclamé à leur victime 70 000 ariary pour acheter des sacs en polypropylène qui serviront à porter les denrées.

D’autres victimes

Les deux filous son t entrés dans le camp dès qu’ils ont reçu l’argent. Ils ne sont plus réapparus. L’acheteur et ses accompagnateurs ont vainement attendu leur retour. Ils sont alors allés se plaindre auprès des militaires. Ceux-ci ont réussi à retrouver l’usurpateur et l’ont livré à la gendarmerie d’Ambohimanambola. L’autre n’était plus avec lui au moment de l’arrestation. D’après le résultat de l’interrogatoire, l’on sait que les deux aigrefins ont récemment fait d’autres victimes à Ambohimangakely, suivant le même mode opératoire. Ils leur ont soutiré 80 000 ariary. Le protagoniste a été traduit au Parquet et placé sous mandat de dépôt lundi. Les informations judiciaires révèlent qu’il avait déjà été incarcéré pour usurpation de titre et de fonction. Il s’est prétendu policier. Il a retrouvé la liberté il y a une semaine, mais a encore récidivé. «Il vit à Androndra Tanjombato. Son complice est activement recherché. Les gens ont intérêt à vérifier l’identité de ceux à qui ils parlent de leurs activités», recommande la gendarmerie.