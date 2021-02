Transports aériens – Procédures alourdies pour les avions légers

Une mauvaise surprise. Autant pour les usagers, des nantis de la société, que les employés des avions-taxis. Depuis le 28 janvier, de nouvelles mesures plus astreignantes leur sont imposées par les autorités. Des dispositions plus strictes après l’envoi illicite ou « autorisé par inadvertance », décidées par les autorités aéroportuaires, échaudées par cette « mésaventure » rocambolesque et invraisemblable.

Désormais, les embarquements se font à la terminale B de l’aéroport d’Ivato, et non plus sur le tarmac « privé en bout de piste ». Avec des salons VIP. Les fouilles systématiques et les contrôles judicieux font perdre beaucoup de temps aux passagers qui paient au prix fort ces privilèges de pouvoir prendre un avion pour soi.

Ensuite, ils doivent parcourir au moins un kilomètre pour s’engouffrer dans leur coucou. Le même parcours de combattant pour les pilotes, et le personnel technique des sociétés agréées de location d’avion. Au nombre de 450. Des désagréments pouvant dissuader les clients potentiels. Des victimes collatérales de la lutte contre les trafics en tout genre.