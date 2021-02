Entrepreneuriat sociale – La formation des défavorisées mise en avant

Apporter du changement positif. C’est la vision qu’ont adoptée certains étudiants de l’Institut National des Sciences Comptable et Administration d’Entreprise (INSCAE) en se lançant dans un projet d’entrepreneuriat social dans les quartiers populaires de la capitale.

« Ayant comme ambition d’aider les gens à être indépendants et entrepreneurs. Nous avons fait appel à l’expertise du Centre national de l’artisanat malgache pour former une quinzaine de personnes provenant de familles défavorisées afin d’arriver à ce que ces dernières puissent être en mesure d’assurer une activité génératrice de revenus à leurs descendants. Notamment dans la fabrication d’articles artisanaux à base de raphia » expli­que Tynnah Andriana­risoa.

L’entrepreneuriat social consiste à créer des entreprises qui poursuivent une mission, qui consacrent une partie ou même la totalité de leurs revenus au soutien d’une cause, et qui fournissent à leurs clients une raison légitime d’acheter chaque produit ou service. « L’impact humain de votre entreprise sociale assure sa capacité à stimuler le changement social de façon constructive, en améliorant le niveau de vie et en contribuant au développement d’une communauté de façon durable » conclut Tynnah Andria­narisoa.