Armée – Les sous-officiers à l’honneur

1er février 1963 – 1er février 2021. La journée d’hier, marque le 58e anniversaire de la création de l’école de sous-officiers de l’armée. Une date, également, érigée en journée des sous-officiers.

Installée à Antsirabe, après trois déménagements, l’École nationale des sous officiers de l’armée Malgache (ENSOA), a également changé de nom, à six reprises. Au départ, dans les années soixante, l’école des sous-officiers a été baptisée Compagnie des commandements et de l’instruction (CCI). Une dénomination qui résume la fonction des sous-officiers qualifiés de « piliers de l’armée ».

Les sous-officiers jouent le rôle de courroie de transmission des ordres et instruction entre le commandement, assuré par les officiers et les troupes. Le vice-amiral Antoine de Padoue Ranaivo seheno, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, lors de la célébration de la journée des sous-officiers à Ampahibe, hier, résume le rôle de ces derniers comme étant, « le pilier du commandement et conseiller des officiers ».

Sont qualifiés de sous-officiers ceux qui portent de grade de sergent, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant major. L’événement principal ayant marqué la journée d’hier s’est déroulé à l’ENSOA Antsirabe. Une cérémonie de sortie de promotion, ainsi que des séries d’inauguration de nouvelles infrastructures de formation s’y sont tenues.

Durant en entretien en marge de l’événement, le général Jean Claude Rabenaivoarivelo, chef d’état-major des armées (CEMA), a mis l’accent sur la discipline et la cohésion. Des points, également, soulignés par Christian Ntsay, Premier ministre, durant la célébration de la journée des sous-officiers avec le bataillon de la primature, au palais d’État de Mahazoarivo.