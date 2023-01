Mitodika manokana amin’ny Filoha

Tratry ny Taona isika mianakavy. Ho ambetin-teny mandritra ity volana janoary ity izany. Isan’ny fotoana fifanomezana malaza indrindra dia ny fiarahaban’ny Filohan’ny Repoblika. Tsy voatery ho lanonana handaniam-bola mety ho fanafintohinana indray any amin’ny Lapam-panjakana, fa azo zaraina hiandalana : iray hiarahana amin’ny andrim-panjakana, faharoa hafa hifanatrehana amin’ny masoivoho iraisam-pirenena, fahatelo manaraka hanasana ny solontenam-piaraha-monina. Ka ny kabary tokana, ora iray hankaleo, ho tokotokoina hafatra fahaefatradiny avy : mba tsy ho teny lava mamatotra, anefa koa tsy ho teny fohy mihantona.

Asa, Andriamatoa Filoha, raha mba tonga an-tsofinao ihany, fa tsy sanatria ka atelin’ireo Tandapa sasany tena maharatsy laza anao, ny fanontaniana tsy nahitam-baliny ela loatra ka zary lasa ahiahy tsy ihavanana rehefa ela ny ela.

Raha hifampiarahaba isan-taona mantsy, ka fifampiarahabana fotsiny ihany hatrany, dia aleo tsorina fa fotoana very sy vola ariana. Ny fandraisam-pitenenana amin’ny vanim-potoana tahaka izao taona vaovao izao mantsy dia andrandraina fatratra loatra hany ka mila fitandremana manokana.

Tsy hamerimberina fampanantenana poakaty. Tsy hitanisa lainga marivo tototra. Tsy hivarotra saka be loha. Hiaiky ny lesoka no fanetren-tena. Hanazava tsotra fotsiny ny zava-misy. Hamaritra ny fepetra hanarenana.

Maro loatra, Andriamatoa Filoha, ny ahiahy mahalasa saina. Voalohany amin’ireny dia ny fikarakarana ny fifidianana izay tokony ho atrehina amin’ity taona 2023 ity : raha ny fomba fiasa hatramin’izay nisiany, firy no mbola matoky ny CENI izay nanankinana ny fanomanana ny fifidianana ; iaraha-mahalala anefa fa raha misy kely fotsiny ahiahy tsy ihavanana dia sarintsarim-pifidianana tsy hitondra mankaiza fa hiteraka loza mihantona ho an’ny firenena ; mampatsiahy ny tantara izay mety adinon’ireo manodidina anao tokony hampatsiahy izany mandrakariva : 99% no azon’i Philibert Tsiranana faran’ny taona 1971, voafaoka niaraka tamin’ny FRS izy ny volana mey 1972.

Ny fahasahiranam-bahoaka mandavataona dia tsy ho vitan’ny tsipitsipy «vary tsinjo» iray gony ankatoky ny fety, fa mainka mitaiza ny Malagasy sasany amin’ny fividianana ny latsa-batony, fomba ratsy izay nahatonga ny firenena amin’izao kizo manala-baraka izao. Ny fitsinjaram-pahefana dia mainka nandrimbonana miharihary tamin’ireny fitsabahan’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny fandaminana napetrak’Antananarivo-Renivohitra ireny : raha eto an-dRenivohitra aza, tahaka ireny, manao ahoana ny mety ho jadona sy teny midina any ambanivohitra rehetra any. Ny fampiasana ny volam-bahoaka, na ny marimarina kokoa ny fampidiran-trosa ny taranaka maro aoriana, noho ny asa vaventy ahiana ho peta-toko indray, tahaka ny «autoroute», anefa ny Arabem-pirenena rehetra dia efa anaran-tsy very sisa.

Raha ny hai-taky farany mikasika ny Tontolo iainana, kabary imason’ny COP isan-karazany tsy arahin’asa ifotony eto Madagasikara ny fiarovana ny ala sy ny biby tsy manam-paharoa mbola mampiavaka an’i Madagasikara, ka tsy ilana fanafarana biby vahiny hifaninana fonenana sy hanina aminy. Hatezerana isan’andro raha ny fahatapahan-jiro, anefa tsy hita soritra ihany izay paikady matotra hitrandrahana ny angovo maharitra. Alahelo maharary kosa ny ho avin’ny Air Madagascar izay orinasa faneva nifanindran-dalana tamin’ny enimpolo taona voalohan’ny Repoblika malagasy.

Kabary zato, teny arivo, ahiahy mbola avo folo heny. Ny teny an-dapa tsy mahadiso : fomba fiasa nahomby hatramin’ny andron’ny Mpanjaka. Mampanontany tena raha ny mpanolo-tsaina ankehitriny no tsy manao ny asany, na ny olona anateran-kafatra no tsy hita anarina sady tsy hay atoro.