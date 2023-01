FOOTBALL – TOURNOI GRAND TANÀ AJESAIA – Victoire de FC Viva et 3CA FC

CFT FC rate le doublé. Dans le cadre de la célébration du trentième anniversaire de l’Ajesaia, le club a organisé le Tournoi Grand Tana dont les finales se sont déroulées ce samedi au terrain d’Antaninkatsaka à Bemasoandro Itaosy. Dans la catégorie des seniors hommes open, le Centre de formation Tanà Football club (CFT FC) Anatihazo cède la victoire en finale devant le FC Viva Ambohibao Antehiroka sur le score de 1 but à 3. En demi-finales, CFT FC a écarté après la séance des tirs au but l’US Aveia Analamahitsy (1-1 tab 4-3) et FC Viva a, pour sa part, éliminé la Fermata après les tirs au but (1-1 tab 4-3). Le club du CFT FC a, heureusement, dominé l’Andrady FC dans la catégorie des moins de 14 ans garçons sur le score de un but à rien. En finale du tournoi de football féminin, 3CA a défait au bout du suspense le club Tic Tac après la séance des tirs au but par 4 à 3 après le score de un partout au terme du temps réglementaire. CFT a disposé du RW FC 3 à 0 en demi-finales tandis que l’Andrady FC a, pour sa part, éliminé le FC G par 2 à 0. Du côté des dames, 3CA a battu Sipa Kely FC 3 à 1 en demi-finales et Tic Tac s’est, de son côté, imposé face à CFT FC. Le tournoi a vu la participation de trente-deux équipes venant de trois régions à savoir Itasy et Analanjirofo en plus d’Analamanga, dont douze engagées chez les seniors hommes, huit chez les seniors dames et douze pour les U14 garçons. La prochaine compétition, le Tournoi national Ajesaia se tiendra durant les vacances de Pâques 2023 à Mahanoro. Les catégories concernées sont entre autres les U10, U14 et U25.