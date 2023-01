FOOTBALL – CHAN – Les Barea partis affûtés

La délégation malgache s’est envolée pour la Tunisie tôt ce matin via la capitale française. Les Barea joueront deux matches amicaux en Tunisie avant de débuter le Chan en Algérie.

J-13. Après leur qualification historique en début septembre, les Barea joueront leur premier match de groupe à la septième édition du championnat d’Afrique des nations dédié uniquement aux joueurs locaux. Les hommes du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro» débuteront contre les Black-Stars du Ghana au stade de Constantine en Algérie. «Le groupe a effectué la dernière séance d’entrainement complète qui a duré deux heures ce matin (hier) de 6h à 8 h à Carion» a précisé le coach Roro. «Les joueurs ainsi que leur staff technique et médical ont par la suite déjeuné et se sont régalés un déjeuner digne de la fêté du nouvel an comme tout le monde avant de procéder à la préparation des bagages» relate le technicien. Deux bus ont dans l’après-midi pris et ont déposé leurs bagages à l’aéroport d’Ivato. La délégation dont vingt-quatre joueurs ont quitté le pays la nuit du dimanche au lundi, plus précisément à 1h 30 du matin via Paris, la capitale française. La délégation s’envolera cet après-midi vers 14h à destination de la Tunisie pour y arriver en début de soirée.

Renfort en défense

Après le désistement de l’attaquant du Fosa Juniors FC, Tsilavina Fanomezantsoa Razanakoto dit Drogba il y a une semaine, vingt-cinq présélectionnés ont poursuivi le regroupement au centre technique de Carion. Le mileu de l’AS Fanalamanga, Jean François Rakotonirina est le joueur qui ne fera pas le déplacement en Tunisie et en Algérie. Les Barea disputeront deux matches tests de préparation en Tunisie face aux Diables rouges du Congo Brazzaville et le Mena du Soudan le vendredi 6 janvier et le lundi 9 janvier. Un autre joueur, le vingt-cinquième, en la personne d’Andrianosy Rado alias “Radokely”, défenseur du Fosa Juniors FC rejoindra directement le groupe en Algérie. Dans le groupe C, les Barea affronteront en deuxième journée les Lions de l’Atlas du Maroc le 19 puis les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 janvier, après le match inaugural contre les Ghanéens le 15 janvier.

Les 26 Barea

Gardiens de but :

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

2-Andoniaina Andriamalala (Disciples FC)

3-Andrianirina Rajomazandry (AS Fanalamanga)

Défenseurs :

4-Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus)

5-Stéphano Randrianisondrotra (Dato FC)

6-Rajo Razafindraibearimihanta (AS Fanalamanga)

7-Jean Martin Rakotonirina (Elgeco Plus)

8-Ando Rakotondrazaka (Disciples FC)

9-Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

10-Tantely Rabarijaona (CFFA)

11-Avizara Soloniaina (Fosa Juniors FC)

12-Rado Andrininosy (Fosa Juniors FC)

Milieux:

13-Tendry Randrianarisaona (Disciples FC)

14-Arohasina Andriamirado (Fosa Juniors FC)

15-Toky Olivier Randriatsiferana (Fosa Juniors FC)

16-Onjaniaina Patrick Hasinirina (Elgeco Plus)

17-Solonjatovo Rakotoarisoa (Elgeco Plus)

18-Tiavina Mickael Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

19-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

20-Rojolalaina Andriamanjato (Ajesaia)

Attaquants :

21-Arimalala Feldman Rakotobe (Uscafoot)

22-Jean Yves Razafindrakoto (Fosa Juniors FC)

23-Koloina Razafindranaivo (CFFA)

24-Marcio Carlos Ramanantsoa (CFFA)

Coach : Romuald Felix Rakotondrabe