FINANCES – Société Générale et Crédit du Nord fusionnent

Une information publiée par le journal économique Les Échos. Mais qui peut avoir des effets induits à Madagascar. Selon l’article « il s’agit d’une date éminemment importante pour Société Générale, mais aussi pour le secteur de la banque en France. Ce dimanche 1er janvier, une nouvelle banque va naître : celle issue du rapprochement entre les réseaux Société Générale et Crédit du Nord ». La fusion juridique sera signée en ce premier jour de 2023, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du groupe Crédit du Nord qui sera présidée par Sébastien Proto, le directeur général adjoint de Société Générale – en charge de ce projet depuis son lancement fin 2020. « C’est le premier aboutissement d’un projet très ambitieux initié il y a deux ans, se félicite le dirigeant. Nous respectons le calendrier qui avait été prévu et c’est une étape très importante vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos clients et de toutes les parties prenantes. »