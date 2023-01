ENTREPRENEURIAT – Madagascar attendu au GEC 2023

Le Global Entrepreneurship Congress (GEC) ou Congrès mondial de l’entrepreneuriat est organisé chaque année dans un écosystème entrepreneurial émergent différent.

Pour 2023, le GEC se tiendra à Melbourne, en Australie, du 1er au 4 mai. Madagascar devrait prendre part à cet événement qui réunira des entrepreneurs, des investisseurs, des bâtisseurs d’écosystèmes, des décideurs et des dirigeants communautaires de 200 pays pour partager et renforcer les approches innovantes pour autonomiser les entrepreneurs.

L’événement auquel la Grande île est attendue est organisé par le Global Entre­pre­neurship Network (GEN). Ce dernier fournit une plate-forme annuelle de programmes et d’initiatives visant à créer un écosystème entrepreneurial mondial. GEN aide des personnes dans les différents à pays à libérer leurs idées et à les transformer en nouvelles entreprises prometteuses et créatrices d’emplois, accéléra­trices de l’innovation et contributrices à la stabilité écono­mique dans le monde. Sa mission est d’augmenter le nombre de citoyens ordinaires travaillant pour ou créant des entreprises partout dans le monde en légitimant pleinement les entrepreneurs de toutes les cultures et économies.

L’organisation affirme aussi s’impliquer dans l’amélioration de la compréhension entre les éléments nouveaux et traditionnels des communautés et des écosystèmes émergents, y compris l’engagement constructif du secteur public à appuyer les programmes publics conçus par les entrepreneurs. C’est dans cette optique qu’elle soutient l’émergence d’une nouvelle classe d’entrepreneurs ayant accès à la recherche, aux programmes et aux réseaux à l’intérieur du réseau GEN. Il s’agit aussi de relier une communauté émergente de conseillers nationaux en

démarrage à un réseau de prochaine génération d’instituts de recherche en entrepreneuriat de classe mondiale dans le but de générer des données et des recherches plus solides pour appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et des programmes de soutien entrepreneurial plus efficaces.

Partant des efforts pour inspirer et éduquer les entrepreneurs naissants à la recherche avancée et la connexion des dirigeants mondiaux en personne, GEN opère dans tous les types d’économies et de cultures.

La Grande île impliquée depuis 2008

Cela se fait sur le constat selon lequel la mondialisation de l’entrepreneuriat a entraîné une explosion des programmes, des communautés de démarrage et de l’investissement dans un nouveau domaine où il y a une pénurie de données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Les gouvernements ont besoin d’outils, de programmes et de recherches plus sophistiqués pour les aider à orienter plus objectivement leur attention et leurs fonds vers les secteurs qui ont le plus d’impact sur la croissance économique future. GEN est une boussole pour aider à répondre à ces besoins en identifiant les initiatives efficaces qui ont un impact positif sur les sociétés entières et les interventions ciblant les domaines les plus critiques pour les écosystèmes entrepreneu­riaux dans le monde », indique aussi ce réseau mondial.

À noter que Madagascar participe à ce large réseau de célébration depuis 2008.

Plu­sieurs événements, activités et compétitions sont organisés dans plusieurs villes par diverses organisations, notamment des incubateurs et acteurs de l’entrepreneuriat, des organisations de soutien à la création d’entreprises ou encore des groupes de développement économique. En novembre dernier a eu lieu la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW) sous la coordination du Global Entrepre­neurship Network Madagascar, avec la contribution de plusieurs partenaires dont l’Ambassade des Etats-Unis. La Semaine a vu la participation de conférenciers experts et d’entrepreneurs de référence qui ont tous déjà participé au programme d’échange du gouvernement américain en matière d’entrepreneuriat et de développement des entreprises comme les programmes Young African Leaders Initiative et Fulbright.

Développer un écosystème entrepreneurial « Education, écosystème, inclusion et politique », ont été les thèmes de la GEW en 2022. « L’objectif étant de libérer les idées et permettre aux jeunes et moins jeunes de relaisser leurs rêves d’entreprendre », a soutenu Carole Rakoton­drainibe, directeur général de NextA et aussi vice-président du GEN Madagascar qui, pour cette édition, a choisi Antananarivo, Mahajanga, Fianarantsoa, Taolagnaro et Toamasina pour accueillir les manifestations. Enfin, pour en revenir au GEC 2023, organisé sur cinq jours, l’événement piloté par MCI Australia devrait attirer plus de 2 500 délégués de plus de 170 pays et générer 9,2 millions de dollars américains en retombées économiques pour l’Australie.