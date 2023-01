ÉNERGIE – 36,5 millions de dollars pour la cuisson propre

Le programme malgache de cuisson propre sera financé par le Fonds de l’Opep pour un montant global de 36,5 millions de dollars.

Un résultat tangible des pourparlers récents. Le Fonds de l’Opep approuve 36,5 millions de dollars pour soutenir le programme malgache de cuisson propre. Une des solutions pour Madagascar peut aller de l’avant dans son programme de cuisson propre. Le gouver­nement malgache vient de bénéficier d’un appui financier considérable du Fonds de l’Opep pour le développement international, OFID. Le Fonds vient de donner son feu vert, pour l’octroi d’une enveloppe de 36,5 millions de dollars. Composée de prêt et de subvention d’un montant de 1,5 million de dollars

pour accélérer l’accès des ménages malgaches aux énergies de cuisson propre.

Changer les habitueles

L’objectif du programme national de transition vers la cuisson propre est d’inciter les foyers malgaches à changer leurs habitudes de cuisson en recourant aux différents moyens de cuisson propre tels que les réchauds à l’éthanol par exemple. Ce financement du fonds de l’Opep permettra ainsi à 200 000 ménages malgaches de cuisiner autrement, et contribuera à replanter 1 500 hectares de forêts. La Grande île est l’un des pays pauvres vulnérables aux changements climatiques. Pourtant elle fait face depuis des années à d’une déforestation massive, à cause de l’utilisation du bois comme source d’énergie. Charbon et bois de chauffe. Tout y passe. Selon les chiffres du WWF, le volume de bois éner­gie consommé à Madagascar est de 18 millions de m3 en 2015, dont 10 millions de m3 pour le bois de chauffe et 8 millions m3 pour le charbon de bois. Pour l’instant, Madagas­car est le pays d’Afrique ayant le moins recours aux dispositifs de cuisson propre, avec moins de 1% des ménages utilisant des combus­tibles propres et un 1% des ménages utilisant des poêles à bois ou à charbon améliorés, selon les chiffres publié par Sustainable

Energy for All (SEforALL), une organisation qui travaille en partenariat avec l’Organi­sation des Nations unies .