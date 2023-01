DISCOURS PRÉSIDENTIEL – 2023 une année de victoire et d’entreprise

Rétrospective d’une année difficile et perspective d’une année de victoire et d’entreprise, dans un climat politique apaisé et la cohésion nationale. Tels sont les principaux axes du discours de vœux, prononcé par le Président Andry Rajoelina.

Réussite, prospérité et cohésion nationale. C’est en ces mots que Andry Rajoelina, président de la République, a conclu son allocution de présentation des vœux à la nation à l’occasion du Nouvel An. “Faire de 2023 une année de victoire et d’entreprise”, est l’objectif affirmé.

Sa prestation de samedi, peut-être le dernier discours de vœux de Andry Rajoelina s’il se présente à la présidentielle. Une échéance qui va justement la conclure cette année 2023. Il n’y a cependant pas fait référence directement. Il a préféré souligner un autre grand rendez-vous national et régional, les 11es Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI). Un événement sportif qui se tiendra à Madagascar et est prévu en août et septembre. Le Président appelle de ses vœux que les JIOI soient un catalyseur de cohésion et de fierté nationale. Un paramètre pour faire en sorte que 2023 soit “une année de victoire et d’entreprise”. L’idée est donc que l’entreprise et la victoire sur le plan sportif impactent sur le domaine socio-économique. Madagascar a déjà connu pareille unité et fierté nationale au début de mandat de Andry Rajoelina, avec l’épopée des Barea à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), en 2019.

Le locataire d’Iavoloha pourrait avoir une dernière occasion d’amener le cœur des citoyens battre à l’unisson derrière la bannière nationale lors des JIOI. Le vœu d’élan national émis par le président de la République en soulignant le contexte des JIOI peut aussi briser la tension politique qui pèsera sur cette année électorale. Dans son discours, il a justement appelé à la stabilité et à l’apaisement politique. “Le développement de Madagascar ne peut se faire sans apaisement politique (…)”, déclare-t-il.

Sur sa lancée, le chef de l’État en appelle aussi à tous les responsables, élus ou désignés, à accomplir leur travail, leur mission correctement et dans la droiture. “Si chacun prend ses responsabilités, à son niveau, il sera facile de développer le pays”, soutient-il. Jetant un regard sur l’année écoulée, au tout début de son discours, Andry Rajoelina reconnaît, par ailleurs, que 2022 a été une année difficile.

Abnégation et cohésion

“Nous avons traversé plusieurs épreuves”, concède le Président. Les violents cyclones et les conséquences inflationnistes de la crise sanitaire couplée avec la guerre en Ukraine ont été cités en exemple. “Gardez espoir, ayez la foi. Je sais que vous aspirez à une vie meilleure, vous le méritez. (…) Je chéris au plus profond de mon cœur votre aspiration et j’en ai fait un sacerdoce. Je travaille sans relâche dans cette quête de votre bien-être, mes compatriotes”, ajoute-il. Dans son discours, samedi, Andry Rajoelina a aussi défendu les acquis de son mandat. Ainsi, il a mis l’accent sur les réformes en matière de gouvernance, par exemple. Des initiatives qui ont permis à Madagascar de recouvrer un statut d’éligible au Millennium challenge corporation (MCC). Il a aussi souligné le retour de la confiance des partenaires internationaux. Ceci, “en raison d’une politique de développement claire et convaincante”, plaide-t-il.

En réitérant que son administration s’est également attelée à affirmer la présence de l’État et “à mener une politique de développement jusqu’à la base”, le Président a également énuméré les projets routiers achevés ou en cours et ceux qui vont commencer tels ceux de la RN44, la RN13, la RN5A, ou encore la RN34. Il a aussi annoncé que la réfection de la RN2, la RN4 et la RN7 est “impérative”.

En soulignant que cent dix-neuf industries ont été créées ces quatre dernières années, le locataire d’Iavoloha défend également sa politique industrielle dont le but est de produire localement ce dont la population a besoin au quotidien. Aussi, il affirme que “d’ici deux ans”, le pays sera autosuffisant en ciment, en sucre, en farine, en huile et en pâte alimentaire. Il cite en exemple l’ouverture prochaine d’usines de sucres dans cette optique, notamment, à Vatomandry et Morondava.

Le président de la République reconnaît, du reste, que l’approvisionnement en électricité est une épine dans le pied de l’Etat. “L’électricité est cruciale pour le développement de l’industrie, l’entrepreneuriat, la sécurité et le quotidien de la population (…) je comprends la frustration de la population”, concède-t-il. Il affirme que la solution est d’accélérer la production d’énergie renouvelable et annonce plusieurs projets de centrales hydrauliques qui produiront, au total, plus de 500 mégawatts. “Nous avons beaucoup fait, mais il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Tous les problèmes dans le pays doivent avoir des solutions”, affirme Andry Rajoelina.