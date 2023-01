Des remises de peine totale pour les sexagénaires

Dans son allocution de vœux, le président de la République a également prononcé des remises de peines. Il a, notamment, décidé des remises de peines totales pour les femmes âgées de 60 ans et plus et les hommes âgés de 65 ans et plus, condamnés à des peines de prison pour crime, à condition d’avoir purgé dix ans au moins. Les mineurs ayant purgé la moitié de leurs peines bénéficient également d’une remise de peine totale. Les femmes âgées de 55 ans et plus, ainsi que les hommes âgés de 60 ans et plus condamnés à des peines correctionnelles jouissent aussi d’une remise de peine totale. Outre l’âge, la condition ici est d’avoir purgé au moins cinq ans. Pour les autres détenus, ceux qui sont condamnés à cinq ans de prison et moins, bénéficient d’une remise de peine de trois à huit mois. Ceux condamnés à plus de cinq ans de prison jouissent d’une remise de peine de douze mois. Les personnes condamnées à des travaux forcés de plus de cinq ans obtiennent aussi une remise de peine de douze mois.