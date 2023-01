Des grêles tombent au premier jour de l’an

Les averses orageuses ont été au rendez-vous dans plusieurs localités, de la région d’Analamanga, hier. Les grêles sont tombés, dans certaines zones, comme à Ilafy, à Tsiafahy, et au Sud d’Antananarivo. Les conditions météorologiques restent favorables aux averses orageuses, sur presque toute l’île, en ce début de semaine, selon la direction générale de la Météorologie. Les activités orageuses se concentreront plus sur les Hautes terres centrales et le Nord de Madagascar, mardi.