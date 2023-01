BILAN DE FÊTE – Un weekend chargé en accidents

Une série d’accidents de la circulation a été constatée le dernier jour de 2022 et le jour de l’An sur Antananarivo. Deux morts ont été déplorés. Les blessés ont été soignés. Hier, une voiture lancée à vive allure a quitté la voie rapide d’Ivato-Tsarasaotra et s’est retrouvée les quatre roues en l’air dans la rizière. Ses occupants s’en sont sortis presque indemnes. Peu avant cela, à 6h du matin, sur la rocade d’Ambohi­trimanjaka, un 4×4 a terminé sa folle course hors de la chaussée. Parmi les personnes à bord, une est décédée et deux autres envoyées à l’hôpital. Leur Nissan a été rendue hors d’usage. Vers 3h du matin, un autre 4×4 effréné roulant d’Anosikely vers Ambohi­dahy s’est déporté sur sa gauche, à la sortie du carrefour d’Antanim­barinandriana. Il a percuté un taxi qu’il a croisé. Il s’est immobilisé au bord du lac. L’autre véhicule a subi d’importants dégâts. Au réveillon, un scootériste allait regagner son foyer et est rentré en collision avec un taxi à Andraharo. Il est mort sur le coup. L’auto­mobiliste était en route pour acheter des médicaments quand le pire est survenu. Il aurait brusquement coupé, selon divers témoignages.