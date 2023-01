BASKET-BALL- DECES – L’un des pères fondateurs de l’événement « Jump» nous a quittés

Une étoile s’est éteinte. Le monde du sport et du basket-ball en particulier est en deuil. Arivelo Hajaniaina Gianno, connu sous le nom de Vévé prince s’est éteint hier matin 1 janvier. Reconnu par son aisance relationnelle et sa simplicité de communication avec les autres, Arivelo Hajaniaina Gianno est un passionné du sport. Responsable au sein du département sport au ministère de la Jeunesse et des sports, Vévé pour les intimes et amis sportifs est un ancien membre de la fédération malgache du basket-ball en tant que responsable de communication et des réseaux sociaux de la Fmbb en ouvrant la page Facebook de la Fédération en premier. Ancien coordonateur national du championnat national de rugby scolaire, Vévé était aussi un bénévole et enseignant d’anglais au collège. Depuis plusieurs années, Vévé s’est spécialisé en organisation d’évènementiel sportif. Le basket-ball spectacle à son début à Madagascar c’est sa création notamment les shows d’artistes, les dance dunk, le jump, tournoi Orange Street Soccer, du Sprite Ball, Punchy street-ball, les tournois JUMP. Atteint d’une tumeur kystique du pancréas, il a lutté depuis plusieurs mois contre cette maladie. Hélas, cette tumeur a eu raison de lui et il s’en est allé. « C’est un homme responsable, ouvert à tout le monde. Il a apporté quelques choses d’inoubliables pour le basket-ball malgache, c’est un créateur d’évènements sportifs. Son départ nous a laissé un vide immense. Qu’il repose en paix », a confié Heriniaina Ravelo Andriantsima, président de la ligue Analamanga de basketball. L’équipe de l’Express de Madagascar présente ses sincères condoléances.