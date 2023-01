ART DE LA SCÈNE – Les jeunes se payent une bonne tranche de rire avec Raytra Belaw’yck

Du rire au chainon. Raytra Belaw’yck et ses amis standuppers ont amusé le public lors de leur prestation scénique sous le thème de «vénère» qui s’est tenu à «l’hostel» Madagascar Underground Antsahavola le samedi dernier. La première partie du spectacle d’humour sur les sujets coléreux à Madagascar a démarré avec la prestation de Mamy Lalijaona, Dedss Clodio, Aina Maharavo et Orima à 16h. Chacun d’eux abordait son propre sujet.

Mamy Lalijaona s’est penché sur les femmes et l’intelligence artificielle, Dedss Clodio parlait des origines ethniques; Aina Maharavo s’est concentré sur la rupture et Orima sur les parents.

Raytra Belaw’yck enchaîne la deuxième partie avec la prestation « One man show » où le standuppers traite plusieurs thématiques pendant une heure et dix minutes tels que le code vestimentaire des artistes, les côtiers qui se trompent de numéro, l’éducation dans la société en général, le make-up des femmes et le mariage.

En nombre restreint

À Madagascar, les standuppers sont encore en nombre restreint. Selon Raytra Belaw’yck, humoriste, il n’y a qu’une trentaine de standuppers dans le pays tandis que le nombre des humoristes dépassent plus d’une cinquantaine.