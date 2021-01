Météo – La chaleur persiste à Androy et Atsimo-Andrefana

La vague de chaleur concernant les régions Androy et Atsimo-Andrefana restera significative pour les deux premiers jours du mois de janvier. C’est ce qui a été annoncé par les prévisions météorologiques, hier. Les températures, dans ces régions, commenceront à diminuer à partir de lundi. Dans les autres régions, aucun changement significatif de température n’est à prévoir. Toliara va enregistrer une hausse de mercure de 37°C, tandis qu’à Maevatanana, la température maximale atteindra les 33°C. À Antananarivo, la température variera entre 18 à 26°C. Dans la matinée ce jour, le temps sera ensoleillé dans le Grand Sud, partiellement nuageux sur Melaky, Belon’i Tsiribihana.

Des pluies faibles à Sava, Analanjirofo, Atsinanana, et sur la partie Est d’Alaotra Mangoro. Dans l’après-midi, des averses orageuses seront au rendez-vous dans les régions Diana, Boeny, Melaky, Bongolava, Menabe, la partie Ouest de Sofia, Itasy et dans le district de Betafo. De faibles averses sur les régions Sava et des pluies fines locales sur Anosibe Anala et Moramanga.