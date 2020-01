Dôme RTA Ankorondrano – DJ Rodman et Pounn &Co gâtent l’assistance

La nuit de la Saint-Sylvestre au Dôme RTA est un succès. DJ Rodman et Pounn & Co à l’animation, et le chef Sami Ratovo ont fait des heureux.

Une fête réussie en famille et amis. Voilà comment on peut décrire cette ambiance concoctée par Orgevents lors de la soirée de la Saint-Sylvestre au Dôme RTA.

La forte pluie n’a pas empêché les gens de venir à une soirée exceptionnelle garantie par Dj Rodman, et Pounn & Co, à l’animation, et le grand buffet de fête assuré avec soin par le chef Sami Ratovo. Le Dôme a été joliment décoré. Le blanc a dominé dans la salle. Les effets lumineux ont donné une atmosphère particulière à l’enceinte. Pounn & Co amorce l’ambiance. Le groupe a prévu un répertoire riche et varié pour divertir toutes les générations, interprétant avec brio les grands tubes malgaches et internationaux.

Le public a, de suite, investi la piste de danse, prêt à s’éclater dans l’allégresse. De temps en temps, pendant la soirée, Dj Rodman, l’invité spécial pour cette soirée de la Saint-Sylvestre a pris le relais en opérant derrière ses consoles. Ce professionnel de l’ambiance parisienne a plutôt opté pour des morceaux malgaches pour séduire l’assistance. Petits et grands ont apprécié ce moment de bonheur partagé et se sont défoulés en dansant sans retenue. Les douze coups de minuit ont été accueillis dans l’euphorie totale. Et cet esprit de fête s’est prolongé jusqu’au petit matin.

Plaisir gustatif

Présenté sur de grandes tables, le grand buffet de fête de Chef Sami Ratovo invite à un plaisir gustatif pour un réveillon mémorable. Une variété de plats compose les propositions du chef. Des plateaux copieux de fruits de mer, de charcuteries, de foie gras, de fromages, de terrines de volailles, de poisson, du « romazava royal », de viande de zébu en daube, de petits fours, et bien d’autres, ont fait le bonheur des invités de la soirée. « Une soirée de réveillon est synonyme de bonne bouffe. Et on se régale vraiment avec ce grand buffet. Ce que j’ai remarqué, on peut se servir à volonté. Le chef a prévu une bonne quantité. Et il a assuré aussi au niveau du goût », constate Elisa Razafindramanana, en savourant sa soirée en famille.

« Au marché, les prix des produits flambent pendant les fêtes de fin d’année. Cela réduit considérablement nos marges bénéficiaires. Une soirée de ce genre sert plutôt à démontrer ce que nous faisons », avoue Sami Ratovo.

Orgevents a assuré cette soirée de la Saint-Sylvestre au Dôme RTA. « Je remercie vivement ceux qui ont contribué à cet événement. Excusez-moi pour les petites défaillances techniques pendant la soirée. Nos meilleurs vœux pour l’année 2020 », formule Rijaniaina Thierry A. Radafindranaro, de Orgevents.