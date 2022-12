TRAIL– UTCS III – Nelson et Lassara soulèvent le trophée

Sport et découverte. Jean Nelson Raotozafy se hisse pour la deuxième fois consécutive sur la plus haute marche du podium de l’Ultra Tour de la 3e édition de l’Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS). C’était son deuxième sacre en trois participations après celui de 2021. En trois jours, il a bouclé les 142 km en 13 :26 :26. «La bataille a été rude car les trailers locaux se sont tous donnés à fond pour impres­sionner les techniciens en vue de la sélection aux Jeux des Iles. De plus, j’ai eu du mal à finir la course après avoir été récemment affaibli par la fatigue générale. Ce qui m’a motivé le plus, a été aussi la participation des grosses pointures étrangères», souligne Jean Nelson Raotozafy. Il a été suivi par Marivelo Jonah Rajaonarison (14.42.12) et Mahefa Rakotonirina (15.23.04) complète le po­­dium. Deux coureuses étrangères devancent les locales du côté des dames. La Française Jessica Lassara termine en tête avec un chrono de 17.32.06, devant l’Américaine Andrea Clemons (18.52.21). La Réunionnaise a raflé cette année le Trail de Bourbon et le Dodo Trail et elle est classée deuxième au Semi-Raid 974 et au Semi-Trail de Cilaos. La première Malgache, Rojoarisoa Rabesandratana, n’a pu faire mieux que la troisième place (19.28.00). Quant aux résultats des autres épreuves, Tahirinirina Avotraniaina s’offre la victoire vendredi au Trail d’Ambodirano, long de 51 km (4 :05 :17) chez les hommes, et Léa Iarizandry l’emporte chez les dames (7:07:38). Le samedi, Hasina Rafalimanana (3:55:20) et la Française, Fanny Boudet, (5:43:09) ont franchi respectivement en premier la ligne d’arrivée du Trail Vakini­sisaony (44 km). La première place du Trail d’Avaradrano long de 47 km est revenue à Thierry Andriantsoa (4 :53 :45) chez les messieurs ? et Hélène David Benz (7:46:41) chez les dames, ce dimanche. Et la nouvelle formule, le trail de courte distance (29 km) est ravie par le Français Gregory Guillo (2:55:26) et Jessica Leong (4:08:04). L’objectif a été atteint pour l’Office régional d’Antana­narivo, organisateur de l’évènement qui vise à s’ouvrir de plus en plus aux participants étrangers.