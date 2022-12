PRÉCIPITATIONS – Une pluie salvatrice dans le Sud

Au comble de la joie. Une pluie salvatrice est tombée dans le Sud de Madagascar, hier. Elle a été si abondante, que les routes se sont transformées en un lit de rivière, notamment à Antanimora et Ambovombe dans l’Androy, et à Amboasary-Atsimo, dans la région Anosy. «La population l’a accueillie avec joie, bien qu’elle risque d’endommager les routes. En tout cas, elle marque l’ouverture de la grande saison culturale», note Paubert Beyndrova, habitant d’Ambovombe. Le Sud a souffert d’une longue période de sécheresse. Ses habitants souffrent de l’insécurité alimentaire, faute de pluie. «Les paysans n’avaient pas l’intention de cultiver, ces derniers temps, car la pluie n’est pas tombée jusqu’à ce jour», indique le maire de la commune urbaine d’Amboasary-Atsimo, Richard Rakotonirina. Malheureusement, les précipitations d’hier pourraient être les seules dont bénéficierait le Sud, au cours de cette semaine. À compter de ce jour, les conditions météorologiques ne seraient plus favorables au Sud de l’île. Le Sud qui attend toujours la réalisation des infrastructures d’irrigation pour les protéger contre l’insécurité alimentaire qui sévit depuis plusieurs années.