PANCRACE – Championnat d’Analamanga – YBI et Cosfa font la différence

Un palier pour le sommet national. Les combattants de l’Yosekan Budo Iarivo et Cosfa ont dominé les débats au championnat d’Anala­manga de « pancrace and submissio », ce dimanche au Tranompokonolona de Besarety. Le club YBI a remporté quatre titres, dont un en classe A ravi par Lavamampionona Toky Modeste chez les plus de 93kg. Les trois autres champions sont en classe B, en l’occurrence Bernard Bonah Ralijaona dans la catégorie -61kg, Andry Nirina Rafidi­manana (-65kg) et le quatrième titre est revenu à Barisaona Razafimanantsoa chez les -56kg. Cosfa a, pour sa part, brillé avec trois médailles d’or dont deux en classe A, signé Jean Patience Randria­narivony (-61kg), et Navalona Ramilison (-77kg). Mahery Tirbuce Rafinarison s’est offert le troisième titre chez les -77kg classe B. Trois autres clubs ont ravi chacun deux sacres, à savoir Tsunami, les Jeunes avenirs de Betongolo (JAB) et le club sportif de lutte d’Ambohimanarina. «Les champions de chaque catégorie défendront les couleurs du comité d’Analamanga au championnat de Mada­gascar», réitère Mely Zafindranaivo. Cet ancien président d’Analamanga de « pancrace and submission » a été promu officiellement président de la Commission nationale. « Nous allons d’abord former les membres du bureau de cette structure… Cette équipe fixera bientôt la date et le lieu du sommet national », confie Mely Zafindranaivo, élu nouveau président de la Commission nationale.