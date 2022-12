NICKEL ET COBALT – Ambatovy célèbre une décennie d’exportation

2022 est une année à marquer d’une pierre blanche pour la société Ambatovy. Elle célèbre le dixième anniversaire de la production de briquettes de nickel et de cobalt raffinés. C’était le 8 novembre 2012 que 40 tonnes métriques de nickel raffiné ont quitté, pour la toute première fois, le port de Toamasina pour le marché international. «Ces dix ans ont été, certes, marqués par quelques défis, notamment la baisse des cours du nickel sur le marché international pendant plusieurs années et la récente crise sanitaire due à la Covid-19, mais ont été également couronnés de plusieurs succès. Ambatovy est le plus grand complexe industriel et minier de Madagascar et aussi l’une des cinq premières opérations de nickel et cobalt raffinés du Monde», cite un communiqué publié par Ambatovy pour l’occasion. Ambatovy aujourd’hui est le plus grand projet d’exploitation minière à Madagascar. Le nickel est également devenu le premier produit d’exportation du pays. Sur le plan du développement, il a complètement modifié le paysage économique et social à Toamasina et à Moramanga et apporté une valeur ajoutée inestimable sur l’économie nationale. Il n’est pas à oublier que durant la crise sanitaire, Ambatovy avait dû suspendre sa production durant quelques mois.