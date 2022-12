MAHAJANGA – Douze détrousseurs délestent deux promeneurs

Terreur au bord de la mer dans la partie du Village touristique de Mahajanga. Douze bandits ont agressé deux promeneurs pour les dépouiller de leurs smartphones ainsi que d’autres objets de valeur. L’acte a été commis dans la soirée de dimanche aux alentours de 19 heures. « Nous étions assis sur un banc lorsqu’une douzaine d’individus se sont approchés de nous. L’un d’eux a fait mine de demander du feu pour ensuite se mettre à tirer mon sac », indique l’une des victimes. Simultanément, un autre membre de la bande s’en est pris à son ami. Ce dernier a été fouillé pour ensuite être dépouillé de ses téléphones mobiles. L’un a été pris dans sa poche tandis que le deuxième a été pris dans son sac. N’obtempérant pas aussi facilement, il a tenté de poursuivre les malfaiteurs, c’est alors qu’il a été violenté et délesté de ses chaussures. Selon leurs témoignages, les détrousseurs qui ont sévi étaient des adolescents âgés d’une vingtaine d’années. Mises au courant de séries d’agressions sur des touristes et des promeneurs, les forces de défense et de sécurité ont mis au point des dispositifs de riposte.