CROSS COUNTRY – La ligue d’Anosy veut bousculer la hiérarchie

Quatre catégories participeront au championnat national de cross country qui se tiendra à Ivato à partir de samedi. Les représantants de l’Anosy ont de grandes ambitions.

Le championnat de Madagascar de cross-country se tiendra, ce samedi 3 décembre, en bout de piste à Ivato. La ligue d’Anosy qui est en plein essor dans l’athlétisme, surtout en fond et en demi-fond, est venue avec trois catégories, celle des minimes, cadettes et juniors. Dans la catégorie minime, Anthonio Lahiniriko, Laha Fangataha et Laza Manambina Berthino se sont préparés depuis bien longtemps. Ils sont venus dans la capitale pour se mesurer aux meilleurs de la discipline. Dans la catégorie cadette, Sambo Maherimanana est l’atout de la ligue Anosy, car il est sorti du lot, lors du championnat de la ligue. «Je suis venu dans la capitale pour chercher des adversaires plus forts que moi, car mon objectif est de devenir champion de Madagascar et, plus tard, j’intégrerai l’équipe nationale malgache d’athlétisme», confie Sambo Maherimanana.

David Laurencien Razafitahina, entraîneur de niveau 1 de la ligue Anosy, indique que les jeunes athlètes de l’Anosy «sont venus à Antananarivo, primo pour apprendre et secundo, pour bousculer la hiérarchie, car nous avons des athlètes capables de rivaliser avec les autres ligues», dit-il. Quatre catégories de participants concourront au championnat de Madagascar de cross-country ce samedi, à savoir les U16 filles sur une distance de 2 km, les U16 garçons et les U18 filles s’expliqueront sur la distance de 4km. Les U20 filles et les U18 garçons se mesureront sur la distance de 6 km, tandis que les garçons U20 s’affronteront sur la distance de 8 km. Les séniors dames et hommes s’expliqueront sur la distance de 10 km.