ART CULINAIRE – Deux Cheffes malgaches à la conquête d’un titre mondial

Cheffe Rahajamalala Fenosoa et Rakotovao Bodosahondra représenteront Madagascar à la finale de la Coupe du monde des traiteurs, au Sirha à Lyon.

La chasse au trophée. Les deux as de la gastronomie seront sous les ailes du chef Lalaina Ravelomanana dans cette 8ème édition du concours de l’International Catering Cup, qui se tiendra du 17 au 19 janvier 2023 au Sirha, à Lyon. Organisé par la Confédération nationale des charcutiers et traiteurs depuis 2008, le concours a pour objectif de valoriser le métier de traiteur et de récompenser les meilleurs dans le domaine. Durant les trois jours de compétition, les coéquipières mettront en avant leur savoir-faire, ainsi que la particularité du métier de traiteur, à travers leurs créations. Elles disputeront la couronne de cette nouvelle édition avec des chefs issus des quatre coins du monde, le Brésil, Les États-Unis, La France, l’Italie, le Canada, le Luxembourg, le Mexique, la République Tchèque, le Singapour et le Vietnam.

Les candidats seront évalués sur leurs capacités dans la fabrication en laboratoire, le transfert des plats, la présentation sur buffet ainsi que l’envoi à l’assiette. Ensemble, Chef Lalaina Ravelomanana, Cheffes Rahajamalala Fenosoa et Rakotovao Bodosahondra, relèveront le défi en équipe tout au long du concours.

« Un défi accepté »

Après avoir été formées par le chef de renom, les deux femmes sont déjà prêtes à faire face au plus grand challenge du concours International Catering Cup 2023. De ce fait, Fenosoa sera la cheffe d’équipe. « Fenosoa, âgée de 27ans, est à la fois autonome, créative et enthousiaste. Les expériences acquises au fil des années lui ont permis de renforcer ses acquis et d’appréhender les différents outils et techniques de cuisine. Ayant le goût du challenge, elle est prête à relever le défi de l’international Catering cup » a affirmé Chef Lalaina Ravelomanana, lors d’une discussion sur WhatsApp. Quant à Bodo, elle est cheffe pâtissière au Marais Restaurant depuis 4 ans. « Âgée de 28 ans, elle est polyvalente et s’adapte facilement à toutes les circonstances. Comme sa cheffe d’équipe, elle est prête à relever le défi tout en mettant en pratique ses pratiques et sa personnalité » ajoute t-il. À noter que le coach, tout en étant membre actif du jury, sera évalué au même titre que ses coéquipières.