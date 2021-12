TIC – Première participation de Madagascar au Seeds For The Future

Promouvoir les talents locaux en TICs ainsi qu’améliorer le transfert de connaissance dans ce domaine et développer les talents des jeunes, c’est le but à travers Seeds for the future, un programme mondial de Huawei qui permet aux jeunes du monde entier, dont les Malgaches, de développer leurs compétences en TICs et en leadership.

Mais il permet également de maximiser les échanges multiculturels et peut-être une opportunité de carrière au sein de la multinationale chinoise pour les jeunes étudiants. Le programme en ligne via des plateformes spécialisées pendant 8 jours, reste tout aussi excitant pour les participants, car ils représenteront le pays pour la première fois dans ce programme.

Opportunités

Les meilleurs étudiants qui participeront cette année seront sélectionnés parmi l’ESPA Vontovorona, l’ESPA Antsiranana, l’IST Antsiranana, l’ENI Fianarantsoa, l’Université de Vakinakaratra, et MISA Ankatso (Mathéma­tiques, Informatique et Statistique Appliquées).

« Aujourd’hui plus que jamais, la technologie joue un rôle crucial dans la formation et l’éducation, et nous l’avons vu lors de la pandémie de covid19. Ce programme «Seeds for the Future» donne une réelle opportunité à ces jeunes talents. Je remercie Huawei pour cette initiative très louable visant à encourager les talents locaux en matière de TICs et à façonner l’avenir de nos jeunes», a déclaré M. Tahina, chef du département de la mention Télécommunications de l’université ESPA de Vontovo­rona.

Créer des opportunités dans le domaine de l’éducation afin de soutenir et promouvoir les talents qui seront les leaders de demain. « Le programme mondial Huawei Seeds for the Future donne ainsi des opportunités à ces jeunes talents.Il inscrit dans le programme Arivo, qui, comme son nom l’indique, vise mille potentiels, mille voies, mille personnes s’activant pour le développement du pays », déclare Tao Yaxiong, Direc­teur général de Huawei Madagascar.