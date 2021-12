Slalom – Elvis, héritier de la famille Danielson

Zoom sur le parcours d’Elvis Danielson, fils de l’illustre Haja Danielson. Il sera à la lutte pour le titre national en slalom, ce dimanche sur le circuit d’Ivato, au volant d’une Peugeot 106.

Le décor est planté pour le slalom XXL – VMSport de ce week-end à Ivato. Elvis Danielson ( Peugeot 106) et Juan « Tovonen Jr » Rakotojohary (Renault Clio) se partagent le fauteuil de leader du championnat actuellement. Les deux jeunes pilotes se livreront une dernière bataille dans la quête de la couronne nationale. Nous sommes allés à la rencontre d’Elvis, à quelques jours de cette quatrième et dernière manche de la saison.

À quand date ses débuts en compétition? Comme beaucoup, il a hérité de la passion pour le sport automobile de son père, le célèbre Haja Danielson. Sa première apparition remonte à six ans. « J’ai commencé le slalom à l’âge de quatorze ans, lors du slalom Yacco Asacm 2015, au volant d’une Toyota Celica ST185 », se remémore-t-il. Elvis a fait du chemin depuis. Aujourd’hui, il roule sur une Peugeot. Il compte déjà deux victoires cette année. C’était le 4 juillet et le 7 novembre, sur cette même piste d’Ivato. En d’autres termes, il maîtrise son sujet sur ce circuit. S’il décroche un troisième succès ce dimanche, alors il sera sacré.

Quelle relation entretien-t-il avec son père? Haja endosse plusieurs autres casquettes, en plus de son rôle paternel.

Co-pilote

« C’est un guide et un professeur à la fois. Il m’a appris la conduite sportive sur une Peugeot 505. Il roulait avec moi et me donnait différentes instructions, que j’ai toujours suivies et que je continue d’appliquer aujourd’hui », souligne Elvis. Il continue encore et toujours son apprentissage. En plus du slalom, il évolue aux côtés de son père en tant que copilote, en championnat de rallye.

Enfin, comment aborde-t-il la course de ce dimanche? Plusieurs émotions se mélangent certainement à l’approche de la finale. Excitation, tension et pression à la fois. « Je garde mon calme. Mais l’adrénaline monte avec l’attente », répond-il avec un grand sourire. « Une chose est sûre, il y aura du spectacle. Les pilotes se régaleront côté sensations. Concernant la voiture, on a gardé la même configuration. On a manqué du temps, pour éventuellement apporter des modifications », conclut Elvis.