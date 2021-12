RAP – Ramjasy se découvre à travers le « Rap fusion »

Un groupe de rap des plus inédits dans le milieu musical actuel, le groupe Ramjasy compte parmi les découvertes à suivre de près à partir de l’année prochaine. Arborant fièrement l’étiquette du « Rap fusion », un genre musical qui conjugue savamment la poésie du rap avec la symphonie des instruments musicaux.

Le groupe Ramjasy envoûte ainsi avec un mélange de rythmes qui oscille entre le rap, le jazz, le reggae, mais aussi les mélodies traditionnelles « malagasy » et même un zeste d’électro. Le groupe Ramjasy symbolise un mélange harmonieux de tous ces genres musicaux et se distingue à travers son éclectisme musical. Leurs chansons nous incitent à être un bon exemple au sein de notre société et de notre entourage. Bien loin des thématiques « Bling bling » ou mielleuses trop souvent abordées dans le rap actuel donc, Ramjasy aborde des sujets sérieux à travers ses compositions. Les titres comme « Fanantenana tsy maty », « Mamy tsy hiofo » ou récemment « Ho valin-kasasarana» illustrent parfaitement ses propos.

Il sortira prochainement son premier album intitulé « Toateny », qui comporte une quinzaine de titres dont deux featuring avec le saxophonis te Kevin Mirija. Ramjasy enchaine d’ici là la sortie de quelques clips vidéo à découvrir exclusivement sur sa chaîne YouTube. Le groupe a pour but de mettre en valeur la beauté de Madagascar à travers ses clips.