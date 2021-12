Natation à Ankatso – Des étudiants aux chronos prometteurs

Une organisation réussie qui mérite tous les honneurs. La compétition de natation organisée par la Dosc (Direction de l’Office des Sports et de la Culture) de l’Université d’Antana­narivo, sous le parrainage de la Fédération malgache de la natation et de la ligue régionale d’Analamanga a eu lieu le week-end dernier à Ankatso.

Les tournois inter-mentions intéressent plus l’assistance car les nageurs venus nombreux montrent que d’ici deux ans, l’Université d’Antananarivo aura des nageurs et nageuses capables de ravir des titres nationaux. Pour Souleman Randriamandimby, responsable au sein de la Dosc, il a expliqué que « l’objectif est atteint, celui de promouvoir la natation au sein de l’Université. Beaucoup d’étudiants ont des potentiels nécessaires à la natation et d’ici 2022, l’Université d’Antananarivo aura une équipe ASUT capable d’affronter les meilleures et participer sur les compétitions organisées par la Fédération malgache de natation ».