Matériau de construction – Le ciment Lucky rejoint les régions

Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) fait savoir que le ciment à prix abordable s’expédie aussi vers les régions. Depuis une semaine, les 35 000 tonnes de ciment importé par le SPM (State Procurement of Madagascar) depuis le Pakistan rejoint la chaîne de distribution locale. Antananarivo a absorbé jusqu’ici 1891 tonnes, et le produit est indiqué être présent chez les quincailleries des 67 ha, d’Andravoahangy, d’Ivandry, d’Anjomakely, d’Ivato Talatamaty, d’Ambohitrimanjaka.

Les périphéries comme Mahitsy et même Ambatolampy sont déjà servies. Treize opérateurs se sont occupés de la région Analamanga, d’après les explications du MICC. Les quincaillers de la région Menabe peuvent également se réjouir car 32 tonnes de ciment sont disponibles pour Morondava et Miandrivazo. Le prix de vente annoncé pour la région Menabe est de 29 000 ariary le sac de 50kg. 1401 tonnes ont rejoint Taolagnaro pour être distribuées dans la région Anosy et Androy, 1108 tonnes pour la région Diana et 708, 5 tonnes pour la région Atsinanana. Le SPM annonce également que le ciment a été envoyé à Farafangana et dans la région Sava.

Pour les régions Sava, Diana et Anosy, le ciment a été transporté par bateau. Les régions Boeny, Atsimo Andrefana, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Ihorombe, Itasy, Sofia et Melaky ne sont pas encore concernées par l’actuelle distribution. Elles attendent impatiemment leur tour.