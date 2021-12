Lutte contre le coronavirus – Actual textiles mène une campagne de vaccination

La lutte contre le coronavirus s’intensifie. Dans le cadre de ses responsabilités sociale et sanitaire l’entreprise Actual textiles a organisé une campagne de vaccination massive dans la commune d’Ilafy.

Ainsi ce sont plus de vingt membres du personnel médical qui ont été mobilisés afin de vacciner l’ensemble de ses collaborateurs, familles et responsable de la société civile de la commune Ilafy.

D’après Mezbine Hiridjee et Ilann Hiridjee, gérants de la société Actual textiles, « cette campagne vaccination se fait exclusivement sur la base du volontariat. Nous souhaitons assurer une protection complète de l’ensemble de nos collaborateurs en vue de la reprise économique des zones franches. »

Ainsi l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise a pu aujourd’hui bénéficier gratuitement du vaccin Johnson & Johnson en collaboration avec les partenaires stratégiques de l’entreprise.

Des séances de sensibilisation aux risques de la transmission de la COVID19 et des distributions de matériel sanitaire (masques, gel) ont été organisées régulièrement au sein de l’entreprise et dans ses environs afin de limiter les risques de transmission du virus au sein de l’entreprise et des foyers.

L’entreprise envisage déjà une seconde opération de vaccination gratuite dans la commune dans les mois à venir.