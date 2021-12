Antsiranana – Mobilisation sur les « Anjara Hetrako » et « e-Hetraphone »

Après la capitale, la région Diana a aussi abrité le lancement officiel du service « e-Hetraphone » et l’ouverture de l’événement « Anjara Hetrako ».

Une cérémonie, marquant l’évènement fiscal de trois jours, s’est déroulée devant la commune urbaine d’Antsiranana, plus précisément sur la Place Foch. Initiée par la Direction Générale des Impôts (DGI), sous l’égide du ministère de l’Économie et des finances, cet évènement entre toujours dans le cadre de la vulgarisation nationale du service e-Hetraphone en tant que nouveau service et outil qui permettra aux petites et moyennes entreprises de faire des déclarations fiscales et de payer les « Impôts synthétiques » via téléphone mobile. Il s’agit des fruits de la collaboration entre la DGI et les trois établissements « mobile money »Mvola, Orange money, Airtel money.

Désormais, avec ce nouveau système, les contribuables peuvent choisir de ne pas venir physiquement au niveau des centres fiscaux pour payer leurs impôts. Ils peuvent s’acquitter de leurs devoirs fiscaux depuis leurs téléphones portables. Ainsi, cela peut être fait partout où un endroit est couvert par l’un de ces trois réseaux. « L’un des principaux avantages que les contribuables retirent de ce service e-Hetraphone est la possibilité d’effectuer leurs impôts de manière simple et rapide. Il réduit la mobilité et est également simple d’utilisation. Avoir un numéro fiscal et un compte mobile money sont les seules exigences du système » a expliqué Pascal Razafimandimby, directeur technique auprès de la DGI.

Campagne de trois jours Comme l’événement durera trois jours, une campagne de sensibilisation et de mobilisation du public a été organisée pour qu’il profite de cette occasion et participe activement aux besoins de la population. Elle est notamment placée sous le slogan « Anjara Hetranakà, andesiko hampandrosoana ny tanànakà »

En fait, Justine Peria Beasy, une épicière dans le quartier de Scama, a été la première à avoir répondu à l’appel lors de ce lancement. Cette dernière voulait régulariser sa situation fiscale, mais sa venue dans la ville a coïncidé avec la tenue de cette manifestation. Car cette cérémonie de lancement officiel de « e-hetrako » a vu la présence des autorités régionales, civiles et militaires, le gouverneur Daodo Arona Marisiky a mis un accent particulier sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, comme priorités de l’État. Mais, pour ce faire, le renforcement de sa caisse est plus important car tout investissement public dépend des impôts des contribuables. Pour lui, ce système est l’un des moyens pour les intégrer et aussi pour atténuer la tentative de corruption. Après la région Diana les régions de Sofia et de Betsiboka poursuivront cet événement.