Antananarivo – L’approvisionnement en eau s’améliorera

Bonne nouvelle. L’approvisionnement en eau devrait s’améliorer dans la capitale, à compter de maintenant. La Jirama a annoncé hier la fin des travaux de réparation des deux filtres endommagés de la station de Mandroseza. Cela a engendré une perturbation de l’alimentation en eau, dans certains quartiers de la capitale, depuis la fin de semaine. Onze stations de traitement d’eau qui alimentent Antananarivo et ses environs reprennent également service. Elles fournissent jusqu’à 210 000 m3 d’eau en une journée, depuis l’opération de pluies provoquées à Antananarivo et à Andekaleka. Une production encore insuffisante en cette période d’étiage. Pour éviter la difficulté d’approvisionnement en eau des ménages, le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement et la Jirama ont installé cent trente bonbonnes dans les quartiers en difficulté d’accès à l’eau, approvisionnées par sept camions- citernes.

Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa et Ambositra sont les zones les plus touchées par les problèmes d’alimentation en eau, face au tarissement des sources d’e au p rovoqué p a r le manque crucial de pluie. Une opération de déversement de pluie est prévue pour Fianarantsoa et Ambositra ce jour, pour augmenter le niveau d’eau dans les barrages. L’opération de pluie provoquée est en attente des conditions favorables à Antsiranana. L’action va se poursuivre à Antananarivo.