Ambodimita – Deux auteurs d’une violence capturés

La police nationale a annoncé, hier, l’arrestation de deux individus violents ayant fait deux victimes à Ambodimita.

Le duo a été soumis à un interrogatoire au commissariat du sixième arrondissement où l’une de leurs victimes a porté plainte contre eux. L’autre, un scootériste, a déposé la sienne auprès de la brigade de la gendarmerie de Tanà-ville. L’équipe judiciaire de la gendarmerie a récupéré les principaux suspects pour être cuisinés.

Dans une vidéo prise par un témoin oculaire de la violence, on voit les deux bourreaux chercher bagarre et s’acharner sur le jeune père de famille au guidon de son deux-roues. Il ne leur a pas résisté. Ils lui ont asséné des coups de pieds devant sa femme et leur bébé de 4 ans.

Un témoin s’est interposé, mais il a été lui aussi brutalisé par les deux tortionnaires. Ceux-ci étaient sous l’influence de l’alcool, selon la police. L’acte a ainsi été perpétré sur la voie publique.

La séquence a permis d’identifier rapidement les deux furieux. Ils seront traduits au parquet. La police nationale condamne toutes les violences quel que soit leur auteur.