Technologie – Le « Kere Data » mis en place dans le Sud

L’absence de fiabilité des dossiers médicaux et l’éloignement des centres de santé ont poussé le ministère des Postes, des télécommunication et du développement numérique à mettre en place le concept de « Kere Data » la semaine dernière dans le Sud du pays. Cette technologie sera alors utilisée par la plateforme de gestion et traitement d’informations du centre de coordination opérationnel-Kere.

L’innovation permet aux autorités de consigner les informations médicales et l’état nutritionnel de chaque habitant du Sud. On compte ainsi sur la technologie pour l’aider à éradiquer le phénomène de Malnutrition Alimentaire Sévère (MAS).

« Concrètement, cette technologie servira d’outil pour améliorer les prises de décision des autorités en fonction de la situation dans le Sud. Les informations recueillies à partir du logiciel comprennent entre autres les situations des ménages en difficulté, si ces derniers ont déjà, ou pas encore, reçu des aides pour faire face à la MAS » explique Andriamanohisoa Ramaheri­jaona, ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique.