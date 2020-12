Lutte contre les violences – Les enfants sensibilisés à se prémunir

L’association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, l’épouse du président de la République continue sans relâche à sensibiliser les enfants à lutter contre les violences. Hier, cette association a encouragé les élèves du préscolaire, de l’école primaire publique (EPP) et du collège d’enseignement général (CEG ) Manarapenitra à Soamandrakizay, à ne pas accepter les agressions et à oser les dénoncer. « Personne ne peut vous toucher les organes génitaux, la poitrine, les fesses. Personne ne peut vous embrasser. Que ce soit un membre de votre famille ou des voisins ou des personnes inconnues. Si cela se produit, appelez au secours! Criez! Ensuite, appelez le numéro vert 813, pour rapporter le fait, ou allez vers les responsables de votre fokontany ». Les messages s’adressent, aussi bien, aux filles qu’aux garçons. Car les filles ne sont pas les seules victimes de violences sexuelles. Les messages sont passés.

Mialy Rajoelina et son association effectuent une sensibilisation massive sur la lutte contre les violences, dernièrement. Cette lutte tient à cœur à la première dame, qui est l’ambassadrice du Fonds des Nations-Unies pour la population (Fnuap), dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis, de plus en plus de cas de viols sont signalés. Des présumés auteurs sont placés en détention provisoire.