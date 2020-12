Changement de l’ordre du jour à l’Assemblée nationale

Un rectificatif est apporté à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. La séance de questions au gouvernement prévue se dérouler ce jour au Centre de conférence international d’Ivato est reportée au 15 décembre. Le face-à-face entre les ministres et les députés était très attendu en ce début de mois de décembre. Alors qu’un changement de programme a été communiqué, hier. L’agenda fixé pour la présentation des travaux de la commission spéciale chargée de l’accusation devant la Haute cour de Justice qui se tiendra le 7 et 10 décembre est également reporté les 14 et 17 décembre.