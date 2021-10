Transport maritime – Une politique nationale en gestation à Toliara

La Journée mondiale de la mer et des gens de mer pour cette année est marquée par la tenue d’une semaine spéciale dédiée au transport maritime.

Depuis l e 27 septembre jusqu’à aujourd’hui 1er octobre se tient à Toliara cette célébration. Divers acteurs et entités concernés parle secteur maritime sont présents pour discuter d’une politique nationale pour le transport maritime. « La politique nationale du transport maritime permet à Madagascar de disposer d’une vision et d’orientations pour le développement du transport maritime et de l’économie du pays » a précisé Armel Voavy, directeur du transport maritime et fluvial au du ministère des Transports et de la météorologie.

Le défi étant de retrouver la place qui revient aux acteurs du secteur maritime après la pandémie de covid-19. La politique nationale du transport maritime devrait souligner l’amélioration de la qualité de service des transporteurs maritimes et fluviaux, suite notamment à des accidents mortels en mer survenus à Toliara dernièrement, comme l’a rappelé un parlementaire de la région Asimo Andrefana, les nouveaux circuits du transport maritime envisageables à Madagascar, des projets de mise en place de nouvelle flotte de bateaux de transport de personnes et de marchandises, la mise en place de ports de pêche, ou encore le renforcement de la qualification des gens de mer.

Féminisation

Les trois premières journées de la semaine du transport maritime ont discuté entre autres du continent asiatique en tant que premier fournisseur mondial de gens de mer, de la discrimination en matière de salaires des marins malgaches ou de la féminisation du métier des gens de mer. « Les femmes marins ne représentent que 2% des gens de mer mondiaux. Aussi, l’association Womesa Madagascar œuvre pour que plus de femmes s’intéressent et travaillent dans le secteur maritime et surtout que leurs conditions de travail soient meilleures » a partagé Miora Rabemiafara, vice-présidente de l’Association Womesa. La promotion de l’économie bleue, en tant que pilier du développement économique des régions côtières, a été également soulevé par José Randrianarimanana, responsable de l’appui à la gouvernance et de la planification spatiale auprès du ministère de la Pêche et de l’économie bleue. Les réflexions et échanges seront encore discutées à partir de ce jour pour obtenir des recommandations dans l’élaboration de la politique nationale pour le transport maritime.