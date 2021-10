Santé maternelle – 36% des jeunes filles sont mères avant 18 ans

Les chiffres présentés lors de la table ronde de haut niveau sur la planification familiale indiquent que Madagascar enregistre un taux élevé de mariage et de grossesse précoce.

Il a été constaté qu’il y a une application non effective de la loi sur le mariage puisque 39% des filles sont mariées avant 18 ans. 40% des femmes entre 20 à 24 ans sont également dans ce contexte. Ces chiffres sont inquiétants. Quatre régions enregistrent un faible taux de prévalence contraceptive, entre 16 à 20 %, selon les chiffres en 2020. Il s’agit de la région Bongolava, Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana. Les risques de mortalité tant pour la mère que pour l’enfant étant élevés lorsque la femme en est à son quatrième enfant. Dix femmes dont trois adolescentes âgées de 15 à 16 ans meurent chaque jour suite à la grossesse ou à l’accouchement.

Nirihanta, 25 ans, témoigne des difficultés avec des enfants nombreux à sa charge. « On est au total sept personnes dans la maison. C’est difficile de gérer le budget de la famille car seul mon mari travaille. Mes cinq enfants peuvent aller à l’école. Mon premier enfant a 16 ans tandis que la petite dernière a deux ans », indique-t-elle. La scolarisation des enfants est impossible faute de moyens. Nirihanta a décidé de suivre pour la première fois une méthode de planification familiale pour éviter une grossesse non désirée.

Manque de dialogue

Il ne faut pas non plus oublier les blocages liés à la culture et à l’éducation sexuelle des jeunes et adolescents. « Le dialogue parent-enfant sur la santé sexuelle permet de sensibiliser les jeunes qui sont déjà sexuellement actifs sur les moyens de contraception. Et cela, afin d’éviter les grossesses non-désirées. Ce dialogue est très important », indique un psychologue.

Dans le cadre de promotion de la santé reproductive et de la planification familiale, l’engagement de haut niveau effectué le 27 septembre dernier est un grand pas dans la promotion de la PF. WISH2ACTION, un programme du gouvernement britannique appuie le gouvernement afin d’améliorer cet engagement. L’atteinte des 60% du taux de prévalence contraceptive renforce l’atteinte de dividende démographique.