Rugby – Fédéral 2 : Uscar et Ftam veulent confirmer, Asa au rachat

Le championnat de Madagascar de rugby XV fédéral 2 continue ce samedi au stade Makis à Andoha­tapenaka. Quatre matches sont au programme et les quatre poules seront de la partie. En ouverture de la journée, à neuf heures, c’est la rentrée pour les rugbymen du Stade olympique de l’Emyrne contre Uscar 2 dans la poule C.

Les rugbymen de la commune urbaine Uscar 2 ont frappé fort d’entrée en battant sur le score de 29-23 les joueurs de Matadorea. Et ils veulent rééditer cette entrée fracassante. Les joueurs de Soe sont avertis mais avec leur expérience, ils ne se laissent pas vaincre facilement.

À onze heures, VtM Antsalovana rencontrera Ftam Anosibe. La rencontre promet de l’étincelle. Sortis vainqueurs in extremis (18- 16) devant Afa Ankazomanga en match d’ouverture du championnat, les joueurs d’Anosibe veulent frapper fort d’entrée pour éviter les mauvaises surprises. Déçus de leur dernière saison difficile en fédérale 1, les joueurs d’Antsalovana auront cette fois-ci la chance de se racheter et de montrer d’autres visages contre leurs adversaires dans la poule D.

À treize heures, c’est au tour de XV Family Vondrona et Asa Ambohimanarina de se mesurer dans la poule A. Battus d’entrée sur le score de 9-18 par Ftat, les joueurs d’Ambohimanarina auront la chance de se racheter ce samedi. Mais le challenge est de taille. Les joueurs de XV Family sont gonflés à bloc et promettent un match tactique et physique contre leurs adversaires du jour.

En match de clôture de la journée de ce samedi, FBM Bemasoandro croisera le fer contre Hiza 17 Angaran­garana. Motivés par leur récent succès devant Fta Anjanahary sur le score de 22-20, les joueurs d’Angaran­garana veulent continuer à naviguer sur la vague du succès. Les joueurs de FBM ne sont pas en reste, sortis vainqueurs (11-9) devant Atsinanana rugby, le match contre Hiza 17 est une occasion pour eux de confirmer que leur succès sur le terrain de Stella Maris Toama­sina n’est pas dû au hasard.

Rendez-vous est donc donné pour ce samedi au stade Makis à Andohatapenaka.