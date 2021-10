On sort ce week-end – Un programme pour tous les goûts

Après une semaine chargée, rien de mieux qu’une bonne dose d’évasion musicale et artistique, le tout dans un cadre convivial. Le week-end s’annonce faste et festif.

Iraimbilanja retrouve le Piment Café Behoririka

Roger, Niry, Batata et Papay reviennent avec ce bon vieux rock bien tonitruant qu’on leur connaît. Le groupe Iraimbilanja, connu pour ce dynamisme exemplaire dont il a su faire preuve depuis des décennies, retrouve sa scène de prédilection ce soir. Fidèle au poste, c’est à partir de 20h que les « Papis du rock » malagasy égayeront une fois de plus le Piment Café Behoririka. Un endroit cher à leurs cœurs où ils ont leurs habitudes, qu’on croirait presque que c’est devenu l’antre du groupe.

Olo Blaky à la Teinturerie Ampasanimalo

Voici maintenant une bonne douzaine d’années qu’il égaye la scène musicale des rythmiques enchanteresses de ses compositions, mais surtout de ce charisme intarissable qu’il arbore. Fraternel, fédérateur et scandant avec fierté son attachement à la culture malgache, Olo Blaky se redécouvre à la Teinturerie Ampasanimalo ce soir à 19h30. Avec l’incontournable Naty Kaly au chant, Odylon à la basse, Tsiory Aaron à la batterie et Patrick à la guitare, Olo Blaky ne cesse de conquérir un public de tous horizons.

Un trio de charme au Gasytronomia

Mbola Talenta, Ony et Fanilo Poppin’s sont tous les trois des artistes d’exception qui promettent de nous réjouir ce soir du côté du Gasytronomia Ampandrana à partir de 20h. Partageant cette même passion pour la guitare, le folk et les chansons à texte, la charmante Ony, Mbola Talenta et Fanilo Poppins nous convient pour un « Afterwork Step 5 ». Deux grands guitaristes, aux talents indiscutables dans le milieu, sublimés par la voix d’un chanteur tout aussi talentueux, enchanteront un public de toutes les générations ce soir.

Apost et Iraimbilanja au Le Pavé

Tel un pavé dans la marre, ils vont faire du bruit pour fédérer à nouveau tous les inconditionnels du rock’n’roll et du métal demain à 18h. L’endroit où le rendez-vous est donné s’avère être des plus approprié pour l’occasion, puisque c’est au Pavé Antaninarenina qu’Iraimbilanja et Apost convient leur public. Tous les deux des portes étendards de ce rock intarissable propre aux années 80, Iraimbilanja et Apost promettent d’ enivrer de leur musique.