Minerai – Un gisement de fer à Bekisopa

Encore un important gisement découvert. « Les explorations minières sur le fer, faites par l’entreprise australienne Akora dans le centre sud de Madagascar, à Bekisopa, à 130 km à l’ouest de Fianarantsoa sont prometteuses », s’enthousiasme le directeur général d’Akora, Paul Bibby. Les forages ont confirmé l’existence d’une minéralisation ferreuse importante d’un tonnage significatif à Betsisopa. Toutefois, Paul Bibby a souligné que son entreprise devrait encore s’assurer que c’est un projet viable et rentable. La société avec ces actionnaires à Madagascar a déjà investi 2,5 millions de dollars et compte bien en mettre plus. Si les autorités le veulent bien. La licence d’exploration du fer de Soalala a rapporté à l’État pas moins de 100 millions de dollars.

Et comme une découverte ne vient jamais seule, voilà que Madagascar national parks, MNP, vient de dénicher une mine de saphir lors d’une descente inopinée au cœur du parc. Dans le fokontany d’Antsambalahy, commune rurale d’Antsaravibe, district d’Ambilobe. « Le boues dans lesquelles sont extraites le saphir provenaient des grottes. Les exploitants illégaux ont été pris sur le fait. Une enquête avec des éléments des forces de l’ordre a été ouverte », fait savoir MNP.